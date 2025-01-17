Оккупанты отобрали земли жителей Луганской области, которые не получили паспорт РФ, - ЦНС

Российские оккупанты продолжают ограничивать в правах украинцев, которые находятся на оккупированной территории Украины и не получили паспорт РФ. Теперь враг начал отбирать земли жителей Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным информационного ресурса, Кремль проявил очередную "инвентаризацию" земель на временно оккупированных территориях Луганской область. В результате было выявлено по меньшей мере 18 тысяч гектаров угодий, которые якобы никому не принадлежит.

"На самом деле под "бесхозную" землю попали участки тех украинских владельцев, которые не изменили гражданство и не получили российский паспорт", - говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что с 1 января 2025 года украинцы на временно оккупированных территориях, которые не получили паспорт РФ, лишились каких-либо прав. Теперь эту категорию граждан Кремль называет лицами без гражданства