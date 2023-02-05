Окупанти відбирають житло в українців у Токмаку та передають колаборантам, - Генштаб

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області росіяни відбирають квартири та будинки у місцевих мешканців. Туди заселяють колаборантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
За інформацією українського військового командування, житло окупанти віддають тим українцям, які підтримують загарбників та працюють у ворожих так званих правоохоронних органах.
"Власникам (будинків та квартир - ред.) наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю", - додають у Генштабі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Токмаку Запорізької області лікарні переповнені пораненими окупантами.
Також ми писали, що в Енергодарі окупанти відбирають у мешканців квартири. Туди заселяють енергетиків із російських АЕС.
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