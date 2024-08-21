Російським солдатам дозволили вибіркові перевірки цивільного населення на ТОТ
На тимчасово окупованих територіях півдня росіяни збільшили кількість перевірок на вулицях. Відтепер звичайним солдатам дозволили проводити вибіркові перевірки цивільного населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Зокрема, окупаційні адміністрації дозволили звичайним солдатам здійснювати вибіркові перевірки документів та вмісту телефону. Традиційно росіян цікавлять ті, хто не мають російський паспорт та канали інформації на телефоні.
Також російські правоохоронці активно викликають на допити тих, хто повернувся на ТОТ переоформлювати майно. Окупантів цікавлять відомості про Сил оборони й наявність родичів в українській армії, в окремих випадках росіяни проводили обшуки майна.
Нагадаємо, в рамках окупаційної діяльності на ТОТ загарбники систематично посилюють т. зв. контрдиверсійні заходи. Зокрема, вони вдаються до перевірок місцевого населення шляхом візитів у домівки.
Також росіяни запроваджують на ТОТ т. зв. систему доносів. Загарбники заохочують місцеве населення до передачі даних у випадку нелояльності стосовно окупаційної адміністрації.
Нерідко після таких перевірок загарбники арештовують власників нерухомості, а "віджате" в українців житло передають колаборантам.
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