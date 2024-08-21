Російським солдатам дозволили вибіркові перевірки цивільного населення на ТОТ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Зокрема, окупаційні адміністрації дозволили звичайним солдатам здійснювати вибіркові перевірки документів та вмісту телефону. Традиційно росіян цікавлять ті, хто не мають російський паспорт та канали інформації на телефоні.

Також російські правоохоронці активно викликають на допити тих, хто повернувся на ТОТ переоформлювати майно. Окупантів цікавлять відомості про Сил оборони й наявність родичів в українській армії, в окремих випадках росіяни проводили обшуки майна.