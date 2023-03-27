Окупанти вибігали з будівель у спідній білизні. З'явились подробиці вибухів у Мелітополі

"Багато разів ми казали про те, що в захоплених будівлях технікуму і вишу розташовані як казарми, так і будівля, де розташовується "адміністрація" їхньої спецслужби так званого "МГБ". Тож сьогодні зранку саме в цих двох будівлях і пролунали вибухи", - розповів він.

За даними очільника міста, там був гуртожиток, де проживали російські військові, там було офісне приміщення, де проходило службу безпосереднє керівництво так званого "МГБ".

"Очевидці бачили як просто в спідній білизні вибігали з цього гуртожитку російські військові", - додав він.

Федоров також нагадав, що Мелітополь сьогодні перетворився на суцільну військову базу.

"Часто ворог прикривається саме цивільним населенням або серед житлових кварталів розміщує свою військову техніку. та казарми для проживання своїх військових", - констатував мер міста.