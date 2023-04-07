Окупанти обстріляли Сумську область із міномету

У п'ятницю вдень, 7 квітня, російські війська обстріляли прикордоння Сумської області з міномета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію оперативного командування "Північ" у Telegram .

Так, у період з 12:00 до 12:30 окупанти завдавали мінометних ударів по району населеного пункту Баранівка. Загалом зафіксовано 12 "прильотів".

Інформація про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, раніше окупанти обстріляли Сумську область з реактивної артилерії та мінометів.

Крім того, російські окупанти завдали удару по прикордонні Сумської області. Було зафіксовано 3 "прильоти", ймовірно, зі ствольної артилерії.

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