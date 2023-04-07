Оккупанты с вертолета обстреляли частный дом в Сумской области (фото)

Сегодня, 7 апреля, российские военные с вертолета обстреляли частный дом в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север" в Telegram .

По данным командования, около 16:12 сообщили о 4 ракетах, которые были выпущены вертолетом с российской территории по городу Середина-Буда.

Фото: оккупанты обстреляли частный дом в Сумской области (t.me ok_pivnich1)

В результате вражеского обстрела было повреждено частное домовладение.

"Информация о пострадавших не поступала", - подчеркнули в ОК "Север".

Напомним, мы сообщали, что сегодня оккупанты обстреляли Сумскую область из миномета.

Кроме того, сегодня российские военные по авиации обстреляли Орехов Запорожской области.

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