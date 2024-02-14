Окупанти вербують найманців у Сирії для війни в Україні. ГУР показало списки

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України публікує списки сирійських найманців, яких росія завербувала на війну проти нашої держави", - йдеться в повідомленні.

До списку входить 141 найманець з Сирії, а саме:

1. Ашафар Мазід, 1983 р.н.;

2. Саміх Зіяд, 2000 р.н.;

3. Амер Муршид Касем, 1982 р.н.;

4. Алаа Аль-Мафлах Таама, 1983 р.н.;

5. Халед Малік, 1992 р.н.;

6. Ліман Муршид Хасан, 1989 р.н.;

7. Насіб Муршид Акрам¸1986 р.н.;

8. Мустафа Савах Абдалкадир, 1987 р.н.;

9. Тагер Халіфа, 1977 р.н.;

10. Салех Аль-Даріб Алі, 1994 р.н;

11. Зейд Ганім Саід, 1976 р.н.;

12. Гаім Юсеф, 1987 р.н.;

13. Алакад Абдулгані, 1975 р.н.;

14. Талал Ганім Салман, 1974 р.н.;

15. Мусір Ганім Джамал, 1979 р.н.;

16. Хасан Саід, 1980 р.н.;

17. Маджді Сакр Зіяд, 1997 р.н.;

18. Нісар Ганім Хасан, 1980 р.н.;

19. Гассан Хасан, 1979 р.н.;

20. Васіф Салама, 1978 р.н.;

21. Тарек Шарк Аддін Салам Джигад, 1992 р.н.;

22. Терек Аль-Шахаф, 1991 р.н.;

23. Рамі Зейд, 1980 р.н.;

24. Раід Камал, 1979 р.н.;

25. Аббас Валід, 1998 р.н.;

26. Васім Ракаа, 1991 р.н.;

27. Хусам Азам Салам, 1978 р.н.;

28. Аль-Кафірі Ібрагім, 1984 р.н.;

29. Сабр Сааду, 1990 р.н.;

30. Вісам Шагін Абдулькарім, 1983 р.н.

Весь список можна подивитись тут.

ГУР показало списки сирійських найманців, яких вербує РФ для війни в Україні (gur.gov.ua)

Як Росія вербує сирійців?

Як розповіли розвідники, росіяни вербують сирійців для участі в бойових діях проти України через туристичні фірми, а вишкіл відбувається на військовій базі біля міста Алеппо та аеродрому Kuweires. Після завершення вишколу сирійських найманців доправляють на авіабазу Хмеймім, а звідти - на територію РФ. Після прибуття в Росію їм видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії.

Війна в Україні та роль Сирії

Ще на початку масштабного вторгнення РФ в Україну, у березні 2022 року, The Wall Street Journal писало про те, що Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії в міських умовах. Їх планувалося використати для штурму українських міст.

У березні 2023 року президент Сирії Башар Асад зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Тоді він заявив, що Росія нібито бореться з "неонацистами" та "старими нацистами", яким Захід дав притулок і підтримує.

Буквально нещодавно стало відомо, що на аеродромі Шайрат в Сирії готують операторів дронів для війни проти України. Мова йде про навчання управлянню БПЛА "Shahed-136" та "Ababil-3".