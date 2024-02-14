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Оккупанты вербуют наемников в Сирии для войны в Украине. ГУР показало списки

Фото: ГУР показало списки сирийских наемников, которых вербует РФ для войны в Украине (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинским разведчикам стали известны данные 141 наемника из Сирии, которых Россия завербовала на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины публикует списки сирийских наемников, которых Россия завербовала на войну против нашего государства", - говорится в сообщении.

В список входит 141 наемник из Сирии, а именно:

1. Ашафар Мазид, 1983 г.р.;
2. Самих Зияд, 2000 г.р.;
3. Амер Муршид Касем, 1982 г.р.;
4. Алаа Аль-Мафлах Таама, 1983 г.р.;
5. Халед Малик, 1992 г.р.;
6. Лиман Муршид Хасан, 1989 г.р.;
7. Насеб Муршид Акрам 1986 г.р.;
8. Мустафа Савах Абдалкадир, 1987 г.р.;
9. Тагер Халифа, 1977 г.р.;
10. Салех Аль-Дариб Али, 1994 г.р;
11. Зейд Ганим Саид, 1976 г.р.;
12. Гаим Юсеф, 1987 г.р.;
13. Алакад Абдулгани, 1975 г.р.;
14. Талал Ганим Салман, 1974 г.р.;
15. Мусир Ганим Джамал, 1979 г.р.;
16. Хасан Саид, 1980 г.р.;
17. Маджди Сакр Зияд, 1997 г.р.;
18. Нисар Ганим Хасан, 1980 г.р.;
19. Гассан Хасан, 1979 г.р.;
20. Васиф Салама, 1978 г.р.;
21. Тарек Шарк Аддин Салам Джигад, 1992 г.р.;
22. Терек Аль-Шахаф, 1991 г.р.;
23. Рами Зейд, 1980 г.р.;
24. Раид Камал, 1979 г.р.;
25. Аббас Валид, 1998 г.р.;
26. Васим Ракаа, 1991 г.р.;
27. Хусам Азам Салам, 1978 г.р.;
28. Аль-Кафири Ибрагим, 1984 г.р.;
29. Сабр Сааду, 1990 г.р.;
30. Висам Шагин Абдулькарим, 1983 г.р.

Весь список можно посмотреть здесь.

 ГУР показало списки сирийских наемников, которых вербует РФ для войны в Украине (gur.gov.ua)

Как Россия вербует сирийцев?

Как рассказали разведчики, россияне вербуют сирийцев для участия в боевых действиях против Украины через туристические фирмы, а военная подготовка проходит на военной базе возле города Алеппо и аэродрома Kuweires. После завершения учений сирийских наемников доставляют на авиабазу Хмеймим, а оттуда - на территорию РФ. По прибытии в Россию им выдают российские паспорта, а затем мобилизуют в оккупационную армию.

Война в Украине и роль Сирии

Еще в начале масштабного вторжения РФ в Украину, в марте 2022 года, The Wall Street Journal писало о том, что Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях. Их планировалось использовать для штурма украинских городов.

В марте 2023 года президент Сирии Башар Асад встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Тогда он заявил, что Россия якобы борется с "неонацистами" и "старыми нацистами", которых Запад приютил и поддерживает.

Буквально недавно стало известно, что на аэродроме Шайрат в Сирии готовят операторов дронов для войны против Украины. Речь идет об обучении управлению БПЛА "Shahed-136" и "Ababil-3".

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