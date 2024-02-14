Оккупанты вербуют наемников в Сирии для войны в Украине. ГУР показало списки

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины публикует списки сирийских наемников, которых Россия завербовала на войну против нашего государства", - говорится в сообщении.

В список входит 141 наемник из Сирии, а именно:

1. Ашафар Мазид, 1983 г.р.;

2. Самих Зияд, 2000 г.р.;

3. Амер Муршид Касем, 1982 г.р.;

4. Алаа Аль-Мафлах Таама, 1983 г.р.;

5. Халед Малик, 1992 г.р.;

6. Лиман Муршид Хасан, 1989 г.р.;

7. Насеб Муршид Акрам 1986 г.р.;

8. Мустафа Савах Абдалкадир, 1987 г.р.;

9. Тагер Халифа, 1977 г.р.;

10. Салех Аль-Дариб Али, 1994 г.р;

11. Зейд Ганим Саид, 1976 г.р.;

12. Гаим Юсеф, 1987 г.р.;

13. Алакад Абдулгани, 1975 г.р.;

14. Талал Ганим Салман, 1974 г.р.;

15. Мусир Ганим Джамал, 1979 г.р.;

16. Хасан Саид, 1980 г.р.;

17. Маджди Сакр Зияд, 1997 г.р.;

18. Нисар Ганим Хасан, 1980 г.р.;

19. Гассан Хасан, 1979 г.р.;

20. Васиф Салама, 1978 г.р.;

21. Тарек Шарк Аддин Салам Джигад, 1992 г.р.;

22. Терек Аль-Шахаф, 1991 г.р.;

23. Рами Зейд, 1980 г.р.;

24. Раид Камал, 1979 г.р.;

25. Аббас Валид, 1998 г.р.;

26. Васим Ракаа, 1991 г.р.;

27. Хусам Азам Салам, 1978 г.р.;

28. Аль-Кафири Ибрагим, 1984 г.р.;

29. Сабр Сааду, 1990 г.р.;

30. Висам Шагин Абдулькарим, 1983 г.р.

Весь список можно посмотреть здесь.

ГУР показало списки сирийских наемников, которых вербует РФ для войны в Украине (gur.gov.ua)

Как Россия вербует сирийцев?

Как рассказали разведчики, россияне вербуют сирийцев для участия в боевых действиях против Украины через туристические фирмы, а военная подготовка проходит на военной базе возле города Алеппо и аэродрома Kuweires. После завершения учений сирийских наемников доставляют на авиабазу Хмеймим, а оттуда - на территорию РФ. По прибытии в Россию им выдают российские паспорта, а затем мобилизуют в оккупационную армию.

Война в Украине и роль Сирии

Еще в начале масштабного вторжения РФ в Украину, в марте 2022 года, The Wall Street Journal писало о том, что Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях. Их планировалось использовать для штурма украинских городов.

В марте 2023 года президент Сирии Башар Асад встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Тогда он заявил, что Россия якобы борется с "неонацистами" и "старыми нацистами", которых Запад приютил и поддерживает.

Буквально недавно стало известно, что на аэродроме Шайрат в Сирии готовят операторов дронов для войны против Украины. Речь идет об обучении управлению БПЛА "Shahed-136" и "Ababil-3".