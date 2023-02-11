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Росіяни вдарили по Харківській області: жителів попереджають про загрозу

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Вовчанськ, Субота 11 лютого 2023 11:03
Росіяни вдарили по Харківській області: жителів попереджають про загрозу Фото: жителів Харкова та області попереджають про загрозу обстрілів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія сьогодні, 11 лютого, вдарила по Вовчанську Харківської області з авіації. Жителів Харкова та області попереджають про загрозу обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника в Telegram.

"Ворог наніс ракетний удар з Су-35 по Харківській області, а саме Вовчанську. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - зазначив він.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов попереджає жителів Харкова та області про можливі атаки окупантів сьогодні.

"Сьогодні протягом дня зберігається загроза ворожих ракетних ударів та атак дронів. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги та не покидайте укриттів до відбою", - попередив він.

Нагадаємо, вчора росіяни завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова. Внаслідок ударів по Харківському району постраждали вісім осіб, двоє з них у важкому стані.

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