Окупанти вдарили по житловому будинку у Запоріжжі: є постраждала

За його словами, через атаку один приватний будинок зруйновано. Під завалами, за попередньою інформацією, наразі перебуває одна жінка. При цьому пошкоджено сусідні будинки.

Фото: наслідки удару росіян (t.me/kurtievofficial)

Куртєв зазначив, що на місці удару вже працюють усі відповідні служби.