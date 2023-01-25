Оккупанты ударили по жилому дому в Запорожье: есть пострадавшая

По его словам, из-за атаки один частный дом разрушен. Под завалами, по предварительной информации, сейчас находится одна женщина. При этом повреждены соседние дома.

Фото: последствия удара россиян (t.me/kurtievofficial)

Куртев отметил, что на месте удара уже работают все соответствующие службы.