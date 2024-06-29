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Оккупанты ударили по жилому дому в поселке Херсонской области: есть пострадавшие

Суббота 29 июня 2024 01:48
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Оккупанты ударили по жилому дому в поселке Херсонской области: есть пострадавшие Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Около 23:00 28 июня российские оккупанты обстреляли из артиллерии поселок Камышаны Херсонской области. Снаряд попал в жилой дом. Известно о двух пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Травмы получила женщина 49 лет. Также в результате обстрела пострадал 22-летний мужчина.

Обоих пострадавших доставили в больницу. Медики занимаются их обследованием.

Напомним, 22 июня российские войска дроном атаковали блокпост полиции в Херсонской области. Погиб правоохранитель.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении участвовавшему в захвате и оккупации правобережья Херсонской области генералу Росгвардии.

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