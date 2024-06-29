Оккупанты ударили по жилому дому в поселке Херсонской области: есть пострадавшие

Около 23:00 28 июня российские оккупанты обстреляли из артиллерии поселок Камышаны Херсонской области. Снаряд попал в жилой дом. Известно о двух пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.