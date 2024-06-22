Росіяни атакували дроном блокпост поліції у Херсонській області: є загиблий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України .

У 36-річного загиблого правоохоронця залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.

Відомо, що загиблий розпочав службу в 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області. Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення.

"Внаслідок російської атаки дроном інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Обстріли поліцейських у Херсонській області

Російські війська постійно обстрілюють Херсонську область, використовуючи різні види зброї. Зокрема, не рідкісні нальоти дронів, за допомогою яких окупанти буквально полюють на місцеве населення, бригади швидкої допомоги, поліцейських, пожежників.

Наприклад, 12 червня російські війська цілеспрямовано атакували поліцейську машину на Херсонщині. Вони скинули вибухівку на авто з дрона.

Крім того, у березні поліцейські потрапили під ворожий удар у Херсонській області і 1 березня. Двоє правоохоронців зазнали поранень.

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