Оккупанты ударили по жилому дому в Херсоне: в сети показали фото последствий

Российские войска утром 21 января в очередной раз обстреляли Херсон. Вражеский снаряд прилетел прямо в жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В сети опубликовали фото последствий вражеского удара. На кадрах видно отверстие от снаряда, который, вероятно, прилетел прямо в жилой дом.

Напомним, в Херсоне утром в субботу, 21 января, прогремели взрывы. Воздушная трвевога при этом в городе объявлена не была.

Также мы писали, что вчера россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Снаряды попали в жилой дом, в результате чего произошел пожар.

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