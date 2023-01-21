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Оккупанты ударили по жилому дому в Херсоне: в сети показали фото последствий

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Херсон, Суббота 21 января 2023 12:26
Оккупанты ударили по жилому дому в Херсоне: в сети показали фото последствий Фото: оккупанты ударили по жилому дому в Херсоне (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 21 января в очередной раз обстреляли Херсон. Вражеский снаряд прилетел прямо в жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В сети опубликовали фото последствий вражеского удара. На кадрах видно отверстие от снаряда, который, вероятно, прилетел прямо в жилой дом.

Фото: последствия ракетного удара по Херсону (Telegram)

Напомним, в Херсоне утром в субботу, 21 января, прогремели взрывы. Воздушная трвевога при этом в городе объявлена не была.

Также мы писали, что вчера россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Снаряды попали в жилой дом, в результате чего произошел пожар.

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