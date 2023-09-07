UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вдарили по Запорізькому району з балістики, - ОВА

Фото: обстріл Запорізького району з балістики влаштувала РФ 7 вересня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти обстріляли Запорізький район у четвер, 7 вересня. Ворог для удару використав балістичне озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Ворог поцілив по Запорізькому району.Попередньо відомо про удар балістичним озброєнням", - розповів очільник регіону.

За його словами, на місце вже вирушили всі відповідні служби.

"Залишайтесь в укриттях та не ігноруйте сповіщення про небезпеку!" - додав Малашко.

Обстріли Запоріжжя

Запоріжжя із постійною періодичністю обстрілює Росія після масштабного вторгнення в Україну, використовуючи різні види озброєння.

Цей обстріл - другий за два останні дні. Буквально вчора, 6 вересня, окупанти обстріляли один із районів Запоріжжя, внаслідок чого поранення отримали двоє працівників підприємства.

Нагадаємо, Росія вперше використала балістику для ударів по Києву у січні 2023 року. Столицю ворог атакував ракетами зенітного комплексу С-400. А з початку вторгнення окупанти для ударів по Україні використовують три види балістики - "Точка-У", "Іскандер-М" та зенітні комплекси С-300 та С-400.

Проблема полягає в тому, що українська ППО не може ефективно збивати цей вид ракет. Докладніше про них - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяЗапорожская область