Окупанти вдарили по Запорізькому району з балістики, - ОВА

"Ворог поцілив по Запорізькому району.Попередньо відомо про удар балістичним озброєнням", - розповів очільник регіону.

За його словами, на місце вже вирушили всі відповідні служби.

"Залишайтесь в укриттях та не ігноруйте сповіщення про небезпеку!" - додав Малашко.

Обстріли Запоріжжя

Запоріжжя із постійною періодичністю обстрілює Росія після масштабного вторгнення в Україну, використовуючи різні види озброєння.

Цей обстріл - другий за два останні дні. Буквально вчора, 6 вересня, окупанти обстріляли один із районів Запоріжжя, внаслідок чого поранення отримали двоє працівників підприємства.

Нагадаємо, Росія вперше використала балістику для ударів по Києву у січні 2023 року. Столицю ворог атакував ракетами зенітного комплексу С-400. А з початку вторгнення окупанти для ударів по Україні використовують три види балістики - "Точка-У", "Іскандер-М" та зенітні комплекси С-300 та С-400.

Проблема полягає в тому, що українська ППО не може ефективно збивати цей вид ракет. Докладніше про них - читайте у матеріалі РБК-Україна.