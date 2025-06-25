Окупанти вдарили по Запоріжжю: які наслідки атаки

В ніч на 25 червня у Запорізькій області пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль та БпЛА у регіоні, а також про рух "шахедів" з Чорного моря.
Про наслідки удару по Запоріжжю повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає РБК-Україна.
Увечері 24 червня в Запоріжжі пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги.
"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – написав Федоров у своєму Telegram-каналі о 01:04, закликавши мешканців не покидати укриттів.
Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ повідомляли про появу швидкісної повітряної цілі, що рухалася у напрямку міста. По всій області було оголошено повітряну тривогу.
Наразі відомо, що внаслідок ворожої атаки в одному з районів Запоріжжя зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури: у житлових будинках вибито вікна, також пошкоджено кілька автомобілів.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Наразі на місці працюють екстрені служби, які обстежують територію та фіксують наслідки атаки.
Іван Федоров закликає мешканців Запоріжжя не ігнорувати сигнали тривоги й негайно спускатися до укриттів під час загрози обстрілів.
Нагадаємо, напередодні російські дрони атакували бригаду обленерго на Запоріжжі. Внаслідок удару одного з працівників було поранено.
Крім того, внаслідок обстрілу балістичними ракетами Запорізького району ввечері 22 червня тисячі абонентів залишилися без електропостачання.
Незадовго до цього, 18 червня, у Запоріжжі через атаку російських БПЛА було знищено відділення "Нової пошти". А 14 червня окупанти вдарили по центру Запоріжжя дронами та спалили там склад з гуманітарною допомогою. Збитки оцінили в 3 млн доларів.
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