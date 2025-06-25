Окупанти вдарили по Запоріжжю: які наслідки атаки

Увечері 24 червня в Запоріжжі пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги.

"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – написав Федоров у своєму Telegram-каналі о 01:04, закликавши мешканців не покидати укриттів.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ повідомляли про появу швидкісної повітряної цілі, що рухалася у напрямку міста. По всій області було оголошено повітряну тривогу.

Наразі відомо, що внаслідок ворожої атаки в одному з районів Запоріжжя зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури: у житлових будинках вибито вікна, також пошкоджено кілька автомобілів.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Наразі на місці працюють екстрені служби, які обстежують територію та фіксують наслідки атаки.

Іван Федоров закликає мешканців Запоріжжя не ігнорувати сигнали тривоги й негайно спускатися до укриттів під час загрози обстрілів.