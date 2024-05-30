Окупанти вдарили вночі по Харкову: кількість постраждалих зросла до 7 (фото)

Так, за його словами, відбувся ракетний обстріл по двом локаціям - влучання зафіксовано у двоповерхову адміністративну будівлю КП внаслідок чого відбулась часткова руйнація з подальшим загорянням.

"Легкі ушкодження дістали шість жінок та один чоловік", - додав голова ОВА.

Обстріл Харківського району

Крім того, окупанти атакували с. Малу Данилівку. Два місця влучання ракет на території навчального закладу, внаслідок чого зруйновано будівлю кінно-спортивного клубу. Також частково зруйновано будівлю гуртожитку.

Наслідки обстрілу Харкова та району 30 травня (t.me/synegubov)

Обстріл Харкова та району

У ніч на 30 травня у Харкові та районі пролунала серія вибухів. Російські війська обстрілювали місто.

Пізніше в ОВА нарахували щонайменше 5 ударів, і частина з них була по населених пунктах Харківського району. Зокрема, спочатку у Харкові повідомляли про чотирьох поранених.

Крім того, у с. Мала Данилівка росіяни знищили історичну пам'ятку. Йдеться про манеж Харківського зооветеринарного інституту.