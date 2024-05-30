UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вдарили вночі по Харкову: кількість постраждалих зросла до 7 (фото)

Фото: окупанти обстріляли Харків та район 30 травня (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість постраждалих після обстрілу Харкова в ніч на 30 травня зросла до 7 людей.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Так, за його словами, відбувся ракетний обстріл по двом локаціям - влучання зафіксовано у двоповерхову адміністративну будівлю КП внаслідок чого відбулась часткова руйнація з подальшим загорянням.

"Легкі ушкодження дістали шість жінок та один чоловік", - додав голова ОВА. 

Обстріл Харківського району

Крім того, окупанти атакували с. Малу Данилівку. Два місця влучання ракет на території навчального закладу, внаслідок чого зруйновано будівлю кінно-спортивного клубу. Також частково зруйновано будівлю гуртожитку.

 

Наслідки обстрілу Харкова та району 30 травня (t.me/synegubov)

Обстріл Харкова та району

У ніч на 30 травня у Харкові та районі пролунала серія вибухів. Російські війська обстрілювали місто.

Пізніше в ОВА нарахували щонайменше 5 ударів, і частина з них була по населених пунктах Харківського району. Зокрема, спочатку у Харкові повідомляли про чотирьох поранених.

Крім того, у с. Мала Данилівка росіяни знищили історичну пам'ятку. Йдеться про манеж Харківського зооветеринарного інституту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні