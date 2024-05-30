Оккупанты ударили ночью по Харькову: количество пострадавших выросло до 7 (фото)

Число пострадавших после обстрела Харькова в ночь на 30 мая возросло до 7 человек.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Так, по его словам, произошел ракетный обстрел по двум локациям - попадание зафиксировано в двухэтажное административное здание КП, в результате чего произошло частичное разрушение с последующим возгоранием.
"Легкие повреждения получили шесть женщин и один мужчина", - добавил глава ОВА.
Кроме того, оккупанты атаковали с. Малую Даниловку. Два места попадания ракет на территории учебного заведения, в результате чего разрушено здание конно-спортивного клуба. Также частично разрушено здание общежития.
Последствия обстрела Харькова и района 30 мая (t.me/synegubov)
В ночь на 30 мая в Харькове и районе прозвучала серия взрывов. Российские войска обстреливали город.
Позже в ОВА насчитали по меньшей мере 5 ударов, и часть из них была по населенным пунктам Харьковского района. В частности, первоначально в Харькове сообщали о четырех раненых.
Кроме того, в с. Малая Даниловка россияне уничтожили исторический памятник. Речь идет про манеж Харьковского зооветеринарного института.
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