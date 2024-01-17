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Окупанти вдарили по ТЕС у прифронтовому районі

Фото: окупанти вдарили по прифронтовій ТЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія обстріляла одну з українських теплоелектростанцій. Вона знаходиться у прифронтовому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджене обладнання станції. ДТЕК зазначає, що енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків.

За попередніми даними, внаслідок атак окупантів ніхто не постраждав.

У ДТЕК додають, що останнім часом російські терористи майже щодня та щоночі атакують прифронтову ТЕС. Лише за першу половину цього опалювального сезону було здійснено майже три десятки атак на неї. Під час однієї з них п'ятеро енергетиків отримали поранення.

Ситуація зі світлом в Україні

Станом на сьогодні ситуація зі світлом в Україні стабільна, але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої.

Так, 2 січня через ракетну атаку у Києві в кількох районах були відключення світла та води. Також у Київській області через обстріли 2 січня було знеструмлено високовольтні лінії. Окрім цього, були тимчасові порушення у роботі ГЕС.

Українців закликають бути заощадливими зі світлом, особливо у пікові години споживання.

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