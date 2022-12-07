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Окупанти вдарили по селу в Запорізькій області ракетою Х-59

Фото: окупанти вдарили по селу в Запорізькій області ракетою Х-59 (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вдарили по селах Запорізької області керованою ракетою "повітря-земля" Х-59 та С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ГУНП у Запорізькій області.

"По селу Новотаврічеське військові РФ випустили Х-59. Ця крилата ракета призначена для ураження наземних важливих цілей. Для росіян такою "ціллю" стали оселі місцевих мешканців. Від влучання відбулося займання житлової та господарчої будівель. Після локалізації пожежі рятувальниками ДСНС, правоохоронці задокументували наслідки руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що внаслідок обстрілу поранення отримали 15-річна дівчинка та її вітчим.

Окрім того, один удар ракетою С-300 російські війська нанесли вночі по території села Купріянівка.

Внаслідок влучання повністю зруйновано два житлових будинки. У довколишніх оселях повилітали шибки, посікло фасади, дахи, господарчі будівлі, побило автомобілі. Також на вулиці пошкоджено лінії електро- та газопостачання.

Також у поліції додали, що у Пологівському районі внаслідок збройної атаки постраждали домівки жителів Оріхова, поранено трьох громадян. Люди намагалися сховатися від обстрілів, але зазнали вогнепальних і мінно-вибухових травм.

Зазначено, що за зібраними доказовими матеріалами слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у ніч проти 7 грудня російські окупанти обстріляли село Новотаврійське у Запорізькому районі. Внаслідок ударів знищено приватну оселю, ще десяток отримали пошкодження.

Також раніше ми писали, що росіяни влучили ракетою по селу Новософіївка Запорізької області. Є поранені серед цивільних.

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