Окупанти вдарили по селу під Ізюмом: є жертва, серед поранених діти

"За попередніми даними, загинув цивільний 70-річний чоловік. Чотири людини поранені, з них - троє дітей", - розповів він.

Також, за словами голови ОВА, з-під завалів врятували жінку та направили до лікарні.

Крім цього, внаслідок обстрілів виникла пожежа на території домоволодіння, знищені автомобіль, гараж, господарчі споруди.

Кількість поранених зросла

Внаслідок ворожого обстрілу селища Борова відомо про 1 загиблого та вже 7 постраждалих, з них - троє неповнолітніх.

Зокрема:

загинув цивільний 70-річний місцевий житель;

73-річний цивільний з травмами від уламків;

44-річна жінка зазнала пошкоджень середньої тяжкості;

у 24-річної жінки діагностована гостра реакція на стрес;

у трьох юнаків віком від 12 до 16 років травми легкого та середнього характеру;

18-річний хлопець отримав уламкове поранення.

"Надається меддопомога всім постраждалим. Ліквідація наслідків триває", - констатував Синєгубов.

Обстріли Борової

Російські війська постійно обстрілюють село Борова Ізюмського району Харківської області. Зокрема, напередодні Нового року російські терористи атакували Борову. Тоді троє людей загинули.

Крім того, російські війська у жовтні 2023 року також ударили по Боровій. В результаті атаки було поранено чотирьох людей.

Нагадаємо, Ізюм та район були окуповані Росією під час масштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року. 11 вересня 2022 року стало відомо, що ЗСУ контролюють центр міста Ізюм і підняли над будівлею міськради українські прапори.