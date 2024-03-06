Окупанти вдарили по селу під Ізюмом: є жертва, серед поранених діти

Окупанти вдарили по Боровій Ізюмського району Харківської області 6 березня. Загинув чоловік, серед поранених - троє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"За попередніми даними, загинув цивільний 70-річний чоловік. Чотири людини поранені, з них - троє дітей", - розповів він.
Також, за словами голови ОВА, з-під завалів врятували жінку та направили до лікарні.
Крім цього, внаслідок обстрілів виникла пожежа на території домоволодіння, знищені автомобіль, гараж, господарчі споруди.
Внаслідок ворожого обстрілу селища Борова відомо про 1 загиблого та вже 7 постраждалих, з них - троє неповнолітніх.
Зокрема:
"Надається меддопомога всім постраждалим. Ліквідація наслідків триває", - констатував Синєгубов.
Російські війська постійно обстрілюють село Борова Ізюмського району Харківської області. Зокрема, напередодні Нового року російські терористи атакували Борову. Тоді троє людей загинули.
Крім того, російські війська у жовтні 2023 року також ударили по Боровій. В результаті атаки було поранено чотирьох людей.
Нагадаємо, Ізюм та район були окуповані Росією під час масштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року. 11 вересня 2022 року стало відомо, що ЗСУ контролюють центр міста Ізюм і підняли над будівлею міськради українські прапори.
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