RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ударили по селу под Изюмом: есть жертва, среди раненых дети

Фото: оккупанты ударили по селу под Изюмом 6 марта, есть жертва и ранены дети (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты ударили по Боровой Изюмского района Харьковской области 6 марта. Погиб мужчина, среди раненых - трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По предварительным данным, погиб гражданский 70-летний мужчина. Четыре человека ранены, из них - трое детей", - рассказал он.

Также, по словам главы ОВА, из-под завалов спасли женщину и направили в больницу.

Кроме этого, в результате обстрелов возник пожар на территории дома, уничтожены автомобиль, гараж, хозяйственные постройки.

Количество раненых возросло

В результате вражеского обстрела поселка Боровая известно об 1 погибшем и уже 7 пострадавших, из них - трое несовершеннолетних.

В частности:

  • погиб гражданский 70-летний местный житель;
  • 73-летний гражданский с травмами от обломков;
  • 44-летняя женщина получила повреждения средней тяжести;
  • у 24-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс;
  • у трех юношей от 12 до 16 лет травмы легкого и среднего характера;
  • 18-летний парень получил обломочное ранение.

"Оказывается медпомощь всем пострадавшим. Ликвидация последствий продолжается", - констатировал Синегубов.

Обстрелы Боровой 

Росссийские войска постоянно обстреливают село Боровая Изюмского района Харьковской области. В частности, накануне Нового года, российские террористы атаковали Боровую. Тогда три человека погибли.

Кроме того, российские войска октябре 2023 года также ударили по Боровой. В результате атаки были ранены четыре человека.

Напомним, Изюм и район были оккупированы Россией во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. 11 сентября 2022 года стало известно, что ВСУ контролируют центр города Изюм и подняли над зданием горсовета украинские флаги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков