UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вдарили ракетою по шахті в Донецькій області: є поранений

Ілюстративне фото: окупанти вдарили ракетою по шахті в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові сьогодні, 7 грудня, завдали ракетного удару по одній з шахт підприємства "Торецьквугілля" у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

За інформацією відомства, ракетний удар стався після 16:00.

"Поранення отримав 32-річний працівник, його доставлено до лікарні. Є суттєве пошкодження обладнання. Роботу шахти зупинено", - уточнюють у Міненерго.

На момент удару у шахті перебували шестеро людей. Їх уже вивели на поверхню. Шахта знеструмлена.

Наразі фахівці проводять обстеження для з'ясування обсягів пошкоджень.

Обстріл шахт

Нагадаємо, шахти вже неодноразово ставали цілями російських ударів із початку повномасштабної війни в Україні.

Зокрема, один з сьогоднішніх обстрілів Донецької області призвів до того, що шахта залишилася без світла.

Під землею застрягли 35 гірників, їх намагалися вивести на поверхню.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна Росії проти Україниракетный удар