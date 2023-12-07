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Оккупанты ударили ракетой по шахте в Донецкой области: есть раненый

Иллюстративное фото: оккупанты ударили ракетой по шахте в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские военные сегодня, 7 декабря, нанесли ракетный удар по одной из шахт предприятия "Торецьквугілля" в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

По информации ведомства, ракетный удар произошел после 16:00. 

"Ранение получил 32-летний работник, он доставлен в больницу. Имеется существенное повреждение оборудования. Работа шахты остановлена", - уточняют в Минэнерго. 

На момент удара в шахте находились шесть человек. Их уже вывели на поверхность. Шахта обесточена. 

Сейчас специалисты проводят обследование для выяснения объемов повреждений. 

Обстрелы шахт

Напомним, шахты уже неоднократно становились целями российских ударов с начала полномасштабной войны в Украине. 

В частности, один из сегодняшних обстрелов Донецкой области привел к тому, что шахта осталась без света

Под землей застряли 35 шахтеров, их пытались вывести на поверхность.

 

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Донецкая областьВойна России против Украиныракетный удар