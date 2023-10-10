UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вдарили ракетою по селу під Куп'янськом: троє поранених

Фото: окупанти вдарили ракетою по селу під Куп'янськом, троє поранених (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська вдарили ракетою С-300 по селу Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару, попередньо ЗРК С-300, по смт Великий Бурлук Куп'янського району", - розповів він.

За словами Синєгубова, в результаті удару, зазнали поранення троє цивільних людей.

"Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Зараз медики надають їм необхідну допомогу", - додав очільник ОВА.

На місці "прильоту" працюють екстрені служби.

Обстріли Великого Бурлука

Це селище не вперше опиняється під обстрілами окупантів. Наприклад, у липні під час обстрілу поранення отримала одна людина, а в травні під час обстрілу селища було поранено жінку та підлітка.

Зазначимо, що Великий Бурлук було окуповано російськими військами під час масштабного вторгнення РФ в Україну та повернуто українськими військами під контроль у вересні 2022 року. Під час окупації у селищі підірвали місцевого гауляйтера Євгена Юнакова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗРКхарковКупянск