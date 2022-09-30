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Окупанти вдарили ракетою С-300 по житловому будинку у Миколаєві: у ОП показали наслідки

Фото: окупанти вдарили ракетою С-300 по житловому будинку в Миколаєві (t.me/kt20220224)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч проти 30 вересня російські війська, застосувавши ракету С-300, завдали ракетного удару по житловій дев'ятиповерхівці у Миколаєві. Рятувальникам удалося дістати з-під завалів жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

Фото: наслідки обстрілу житлового будинку в Миколаєві (t.me/kt20220224)

"Сьогодні близько першої години ночі 2 з них потрапили в дев'ятиповерхівку. Через це потрапляння одна жінка опинилася під завалами, а вже близько шести була деблокована нашими рятувальниками. Слава Богу, залишилася жива", - повідомив він.

Усього внаслідок обстрілу житлового будинку поранення отримали 8 людей.

Нагадаємо, пізно ввечері 29 вересня російські війська атакували Миколаїв іранськими дронами-камікадзе. У місті та області зафіксовано попадання ворожих безпілотників до об'єктів інфраструктури.

Також безпілотники намагалися вдарити по Одесі. Однак силам ППО вдалося збити їх над морем.

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Миколаївракетный удар