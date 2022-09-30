Оккупанты ударили ракетой С-300 по жилому дому в Николаеве: в ОП показали последствия

Фото: последствия обстрела жилого дома в Николаеве (t.me/kt20220224)

"Сегодня около часа ночи 2 из них попали в девятиэтажку. Из-за этого попадания одна женщина оказалась под завалами, а уже около шести была деблокирована нашими спасателями. Слава Богу, осталась жива", - сообщил он.

Всего в результате обстрела жилого дома ранения получили 8 человек.