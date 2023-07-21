Окупанти вдарили ракетою по будинку культури у Чернігівській області: фото

"Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертв немає. Інша інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Фото: окупанти вдарили ракетою по Чернігівській області (t.me/ok_pivnich1)

Ракетна атака РФ

Сьогодні після 10:40 у половині областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку.

Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус оголосив, що ворог атакує регіон ракетами. Він закликав жителів залишатися в укриттях.

Також військові повідомили про пуски протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області. Місцеві жителі у соцмережах писали про вибухи в Одеській області.

Детальніше про наслідки чергової ракетної атаки Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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