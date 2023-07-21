Оккупанты ударили ракетой по дому культуры в Черниговской области: фото

"В результате ракетного удара по Черниговской области в одном из населенных пунктов района повреждено здание местного дома культуры", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв нет. Другая информация о последствиях обстрелов уточняется.

Фото: оккупанты ударили ракетой по Черниговской области (t.me/ok_pivnich1)

Ракетная атака РФ

Сегодня после 10:40 в половине областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус объявил, что враг атакует регион ракетами. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

Также военные сообщили о пусках противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области. Местные жители в соцсетях писали о взрывах в Одесской области.

Детальнее о последствиях очередной ракетной атаки России - читайте в материале РБК-Украина.

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