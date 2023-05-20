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Окупанти вдарили ракетами по Слов'янську: пошкоджені будинки

Фото: окупанти вдарили ракетами по Слов'янську (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадима Ляха та главу Донецької ОВА Пала Кириленка.

Сьогодні близько 5:00 окупанти вдарили ракетою по приватному будинку на вулиці Мартиненка. На щастя, ніхто не постраждав. Через обстріл у Слов'янську пошкоджені 10 приватних будинків.

Фото: окупанти вдарили ракетами по Слов'янську (facebook.com/Vadymlyak)

Також, за даними Донецької ОВА, російські війська за минулу добу обстріляли населені пункти Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Торецьк, а також Часовоярську, Соледарську та Лиманську громади.

Внаслідок атак ворога є руйнування. За добу через обстріли загинули двоє мирних жителів Донецької області.

Фото: росіяни обстрілюють Донецьку область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Ситуація у Донецькій області

Донецька область залишається епіцентром бойових дій. Зокрема, запеклі бої тривають у районі Бахмута, а також поблизу Авдіївки та Мар'їнки. Ці населені пункти внаслідок атак росіян зруйновані майже вщент.

Нещодавно армія РФ завдала ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки щонайменше одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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