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Оккупанты ударили ракетами по Славянску: повреждены дома

Фото: оккупанты ударили ракетами по Славянску (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области. В результате атаки повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Славянской городской военно-гражданской администрации Вадима Ляха и главу Донецкой ОВА Пала Кириленко.

Сегодня около 5:00 оккупанты ударили ракетой по частному дому на улице Мартыненко. К счастью, никто не пострадал. Из-за обстрела в Славянске повреждены 10 частных домов.

Фото: оккупанты ударили ракетами по Славянску (facebook.com/Vadymlyak)

Также, по данным Донецкой ОВА, российские войска за минувшие сутки обстреляли населенные пункты Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Торецк, а также Часовоярскую, Соледарскую и Лиманскую общины.

В результате атак врага есть разрушение. За сутки из-за обстрелов погибли двое мирных жителей Донецкой области.

Фото: россияне обстреливают Донецкую область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Ситуация в Донецкой области

Донецкая область остается эпицентром боевых действий. В частности, ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута, а также вблизи Авдеевки и Марьинки. Эти населенные пункты в результате атак россиян разрушены почти полностью.

Недавно армия РФ нанесла ракетный удар по Константиновке Донецкой области. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб, еще один получил ранения.

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