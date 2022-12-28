Оккупанты ударили по приграничью Сумской области: разрушен жилой дом
Фото: оккупанты ударили по приграничью Сумской области (Getty Images)
Российские оккупанты обстреляли две общины Сумской области. Вследствие атаки разрушен жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Жилые районы враг накрыл из минометов, выпустив около 13 мин.
"Один из снарядов попал в дом местных жителей. Дом разрушен. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
При этом в ГПСУ не рассказали, где именно был зафиксирован "прилет".
Напомним, вчера российские войска обстреляли три общины Сумской области из стрелкового оружия, минометров и артиллерии.
Кроме того, 24 декабря из-за атак оккупантов в регионе были повреждены линии электропередач и инфраструктурные объекты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.