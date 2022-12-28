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Оккупанты ударили по приграничью Сумской области: разрушен жилой дом

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Сумская область, Среда 28 декабря 2022 14:04
Оккупанты ударили по приграничью Сумской области: разрушен жилой дом Фото: оккупанты ударили по приграничью Сумской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты обстреляли две общины Сумской области. Вследствие атаки разрушен жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Жилые районы враг накрыл из минометов, выпустив около 13 мин.

"Один из снарядов попал в дом местных жителей. Дом разрушен. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

При этом в ГПСУ не рассказали, где именно был зафиксирован "прилет".

Напомним, вчера российские войска обстреляли три общины Сумской области из стрелкового оружия, минометров и артиллерии.

Кроме того, 24 декабря из-за атак оккупантов в регионе были повреждены линии электропередач и инфраструктурные объекты.

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