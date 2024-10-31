Окупанти вдарили по Полтавській громаді

Російські окупанти сьогодні, 31 жовтня, атакували Полтавську громаду. Там лунали звуки вибуху.
"Ворог атакував Полтавську громаду", - написав Пронін.
Він додав, що більш детальні подробиці атаки будуть згодом, а також закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.
При цьому "Суспільне" писало, що жителі Полтави чули вибух.
Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в Полтавській області було зафіксовано дрони-камікадзе "Шахед".
Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, увечері у низці регіонів України зафіксували дрони-камікадзе "Шахед".
Безпілотники помітили у північних, центральних, південних та східних регіонах.
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