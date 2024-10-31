Оккупанты ударили по Полтавской общине

Российские оккупанты сегодня, 31 октября, атаковали Полтавскую общину. Там звучали звуки взрыва.
"Враг атаковал Полтавскую общину", - написал Пронин.
Он добавил, что более детальные подробности атаки будут потом, а также призвал местных жителей находиться в укрытиях.
При этом "Суспільне" писало, что жители Полтавы слышали взрыв.
Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в Полтавской области были зафиксированы дроны-камикадзе "Шахед".
Напомним, сегодня, 31 октября, вечером в ряде регионов Украины зафиксировали дроны-камикадзе "Шахед".
Беспилотники заметили в северных, центральных, южных и восточных регионах.
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