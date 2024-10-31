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Оккупанты ударили по Полтавской общине

Иллюстративное фото: в Полтавской общине был прилет (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 31 октября, атаковали Полтавскую общину. Там звучали звуки взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филиппа Пронина в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram и "Суспільне".

"Враг атаковал Полтавскую общину", - написал Пронин. 

Он добавил, что более детальные подробности атаки будут потом, а также призвал местных жителей находиться в укрытиях. 

При этом "Суспільне" писало, что жители Полтавы слышали взрыв. 

Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в Полтавской области были зафиксированы дроны-камикадзе "Шахед". 

 

Атака "Шахедов"

Напомним, сегодня, 31 октября, вечером в ряде регионов Украины зафиксировали дроны-камикадзе "Шахед".

Беспилотники заметили в северных, центральных, южных и восточных регионах.

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