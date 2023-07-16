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Окупанти вдарили по підприємству у Краматорську

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Краматорськ, Неділя 16 липня 2023 10:15
Окупанти вдарили по підприємству у Краматорську Фото: окупанти вдарили по підприємству у Краматорську (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 16 липня обстріляли Краматорськ Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджена техніка одного з підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Краматорська Олександра Гончаренка в Facebook.

За його даними, армія РФ завдала удару по промисловому підприємству у Краматорську.

"Пошкоджено виробничі приміщення та автомобілі. На щастя - без постраждалих", - зазначив Гончаренко.

Фото: окупанти вдарили по підприємству у Краматорську (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

За даними Донецької ОВА, за минулу добу через російські обстріли загинули двоє жителів Донецької області.

Ситуація у Краматорську

Варто зазначити, що місто Краматорськ знаходиться близько до лінії фронту у Донецькій області. Через це окупанти чи не щоденно обстрілюють населений пункт та околиці з важкого озброєння.

Так, 27 червня окупанти вдарили ракетами по кафе у Краматорську, де у той момент перебувала велика кількість людей. Внаслідок цинічної атаки загинули 13 осіб, серед них троє дітей.

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