В Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних, - ОВА
Внаслідок російських обстрілів, 15 липня, в Донецькій області загинули двоє людей. Також є постраждалий.
Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Як пише Кириленко, внаслідок обстрілів відомо про загиблих у:
- Часовому Яру;
- Олександро-Шультиному.
Ще 1 людина за добу отримала поранення.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний", - додає Кириленко.
Ситуація в Донецькій області
Щодня ворог завдає ударів по прифронтових населених пунктах Донецької області. Також під вогонь потрапляють й ті міста та села, які знаходяться в відносному тилу.
Наприклад, 14 липня, внаслідок ворожих ударів о селу Нескучне Донецької області, загинув один з цивільних.
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