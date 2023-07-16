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В Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних, - ОВА

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Неділя 16 липня 2023 09:42
В Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних, - ОВА Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок російських обстрілів, 15 липня, в Донецькій області загинули двоє людей. Також є постраждалий.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Як пише Кириленко, внаслідок обстрілів відомо про загиблих у:

  • Часовому Яру;
  • Олександро-Шультиному.

Ще 1 людина за добу отримала поранення.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний", - додає Кириленко.

Ситуація в Донецькій області

Щодня ворог завдає ударів по прифронтових населених пунктах Донецької області. Також під вогонь потрапляють й ті міста та села, які знаходяться в відносному тилу.

Наприклад, 14 липня, внаслідок ворожих ударів о селу Нескучне Донецької області, загинув один з цивільних.

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