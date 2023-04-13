Окупанти вдарили по Очакову з РСЗВ

"Вчора, 12 квітня, о 22:18 ворог завдавав ударів з РСЗВ по м. Очаків Очаківської громади", - розповів він.

За словами Кіма, постраждалих немає.

"Інформація щодо пошкоджень уточнюється", - додав він.

Крім того, за словами очільника регіону, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялося, вночі у середу, 12 квітня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. На щастя обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, окупанти 7 квітня обстріляли Очаків Миколаївської області. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру міста.