Окупанти вдарили по Очакову з РСЗВ

Вчора, 12 квітня, російські окупанти знову обстріляли Очаків Миколаївської області. Ворог атакує місто другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Вчора, 12 квітня, о 22:18 ворог завдавав ударів з РСЗВ по м. Очаків Очаківської громади", - розповів він.
За словами Кіма, постраждалих немає.
"Інформація щодо пошкоджень уточнюється", - додав він.
Крім того, за словами очільника регіону, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Як повідомлялося, вночі у середу, 12 квітня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. На щастя обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, окупанти 7 квітня обстріляли Очаків Миколаївської області. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру міста.
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