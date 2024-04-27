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Окупанти вдарили по об'єкти інфраструктури під Дніпром

Фото: під Дніпром був атакований об'єкт інфраструктури 27 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія вдарила по Дніпропетровській області у суботу, 27 квітня. Був атакований об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

"Ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту у Дніпровському районі. Там сталася пожежа", - йдеться у повідомленні.

 Як зазначив голова ОВА, загроза зберігається. Жителів Дніпропетровської області закликали перебувати в укриттях о відбої тривоги.

Варто зазначити, що у Дніпропетровській області від ранку вже декілька разів оголошували повітряну тривогу. Востаннє більшість областей охопила тривога через загрозу застосування росіянами балістики. Про небезпеку попереджали на сході, півдні та частині центральних областей.

Крім того, у Дніпрі пролунали вибухи.

Нічна атака ворога

Російські війська вночі 27 квітня атакували Україну. Окупанти випустили 34 ракети різних типів, сили ППО України збили 21 ракету.

Міненерго повідомило, що росіяни атакували енергооб'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Як відомо, окупанти обстріляли чотири теплоелектростанції.

Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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