Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры под Днепром

Российская армия ударила по Днепропетровской области в субботу, 27 апреля. Был атакован объект инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.
"Враг ударил по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там произошел пожар", - говорится в сообщении.
Как отметил глава ОВА, угроза сохраняется. Жителей Днепропетровской области призвали находиться в укрытиях об отбоях тревоги.
Следует отметить, что в Днепропетровской области с утра уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. В последний раз большинство областей охватило тревогу из-за угрозы применения россиянами баллистики. Об угрозе предупреждали на востоке, юге и в части центральных областей.
Кроме того, в Днепре слышали взрывы.
Российские войска ночью 27 апреля атаковали Украину. Оккупанты выпустили 34 ракеты разных типов, силы ПВО Украины сбили 21 ракету.
Минэнерго сообщило, что россияне атаковали энергообъекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Как известно, оккупанты обстреляли четыре теплоэлектростанции.
Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.
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