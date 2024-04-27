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Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры под Днепром

Фото: под Днепром был атакован объект инфраструктуры 27 апреля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия ударила по Днепропетровской области в субботу, 27 апреля. Был атакован объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

"Враг ударил по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там произошел пожар", - говорится в сообщении.

Как отметил глава ОВА, угроза сохраняется. Жителей Днепропетровской области призвали находиться в укрытиях об отбоях тревоги.

Следует отметить, что в Днепропетровской области с утра уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. В последний раз большинство областей охватило тревогу из-за угрозы применения россиянами баллистики. Об угрозе предупреждали на востоке, юге и в части центральных областей.

Кроме того, в Днепре слышали взрывы.

 

Ночная атака врага

Российские войска ночью 27 апреля атаковали Украину. Оккупанты выпустили 34 ракеты разных типов, силы ПВО Украины сбили 21 ракету.

Минэнерго сообщило, что россияне атаковали энергообъекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Как известно, оккупанты обстреляли четыре теплоэлектростанции.

Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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