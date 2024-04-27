Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры под Днепром

"Враг ударил по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там произошел пожар", - говорится в сообщении.

Как отметил глава ОВА, угроза сохраняется. Жителей Днепропетровской области призвали находиться в укрытиях об отбоях тревоги.

Следует отметить, что в Днепропетровской области с утра уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. В последний раз большинство областей охватило тревогу из-за угрозы применения россиянами баллистики. Об угрозе предупреждали на востоке, юге и в части центральных областей.

Кроме того, в Днепре слышали взрывы.