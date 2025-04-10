Окупанти вдарили по Нікополю з дрона, багато постраждалих (фото)

Фото: окупанти вдарили по Нікополю з дрона 10 квітня, 12 поранених (t.me dsns_telegram)

Російські війська ударили по Нікополю з дрона. Постраждали 12 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У Нікополі 12 постраждалих. Росіяни завдали поранень місцевим, вдаривши дроном-камікадзе", - розповів він. За данрими голови ОВА, серед потерпілих - 16-річний підліток, він у важкому стані. Пошкоджені гуртожиток та 5 авто. Обстеження території продовжується.

Наслідки обстрілу Нікополя (t.me/dnipropetrovskaODA) Чому Нікополь постійно потерпає від обстрілів РФ Нікополь - місто Дніпропетровської області. Воно розташоване на правому березі річки Дніпро. Місто посідає четверте місце за чисельністю населення Дніпропетровської області. Важливо розуміти, що місто Нікополь відділяє від міста Енергодар Запорізької області річка Дніпро. Енергодар, своєю чергою, росіяни захопили під час масштабного вторгнення РФ в Україну. Саме там розташована окупована росіянами Запорізька АЕС. Тому росіяни постійно обстрілюють Нікополь з окупованого Енергодару. Пряма відстань між містами складає близько 20 км.



Де розташоване місто Нікополь Дніпропетровської області (deepstatemap.live)