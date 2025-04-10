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Оккупанты ударили по Никополю с дрона, много пострадавших (фото)

Днепропетровская область, Четверг 10 апреля 2025 13:20
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Оккупанты ударили по Никополю с дрона, много пострадавших (фото) Фото: оккупанты ударили по Никополю из дрона 10 апреля, 12 раненых (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска ударили по Никополю с дрона. Пострадали 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В Никополе 12 пострадавших. Россияне нанесли ранения местным, ударив дроном-камикадзе", - рассказал он.

По данным главы ОВА, среди пострадавших - 16-летний подросток, он в тяжелом состоянии.

Повреждены общежитие и 5 авто. Обследование территории продолжается.

Последствия обстрела Никополя (t.me/dnipropetrovskaODA)

Почему Никополь постоянно страдает от обстрелов РФ

Никополь - город Днепропетровской области. Он расположен на правом берегу реки Днепр. Город занимает четвертое место по численности населения Днепропетровской области.

Важно понимать, что город Никополь отделяет от города Энергодар Запорожской области река Днепр. Энергодар, в свою очередь, россияне захватили во время масштабного вторжения РФ в Украину. Именно там расположена оккупированная россиянами Запорожская АЭС.

Поэтому россияне постоянно обстреливают Никополь из оккупированного Энергодара. Прямое расстояние между городами составляет около 20 км.
Оккупанты ударили по Никополю с дрона, много пострадавших (фото)
Где расположен город Никополь Днепропетровской области (deepstatemap.live)

Атаки РФ на Никополь

Российские войска постоянно обстреливают Никополь. В последнее время основное их оружие для подобных атак - это дроны.

Например, в декабре 2024 года российские войска дроном атаковали центральный рынок в Никополе. Тогда тоже было много раненых.

Кроме того, в сентябре того же года в Никополе в Никополе россияне дроном атаковали авто, в котором ехала семья с детьми. Погибли мать и 12-летняя дочь, отец с 4-летней дочерью пострадали.

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