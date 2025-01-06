Окупанти вдарили по маршрутці в Херсоні: є загиблий і поранені

Російські окупанти сьогодні, 6 січня, за допомогою дрона атакували маршрутку в Херсоні. Внаслідок цього загинув чоловік, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в Telegram.
Прокудін розповів, що близько 17:00 російський дрон скинув вибухівку на маршрутне таксі в Шуменському мікрорайоні.
"У результаті скидання вибухівки з російського дрона на маршрутне таксі в Шуменському мікрорайоні загинув 50-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, несумісну з життям", - написав він.
Також, за його словами, відомо, що поранення дістали жінки 47, 55, 58, 51 і 30 років. Їх доставили в лікарню.
При цьому поранено 21-річного чоловіка, він дістав травму й осколкове поранення ніг. Його також госпіталізували.
Нагадаємо, востаннє росіяни атакували маршрутне таксі в Херсоні лише кілька днів тому. Тоді авто обстріляли.
За даними ОВА, внаслідок атаки ворога поранення отримали троє чоловіків, їх госпіталізували.
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