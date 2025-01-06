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Оккупанты ударили по маршрутке в Херсоне: есть погибший и раненые

Фото: в Херсоне маршрутка попала под атаку дрона (facebook.com/pho.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 6 января, при помощи дрона атаковали маршрутку в Херсоне. В результате этого погиб мужчина, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.

Прокудин рассказал, что около 17:00 российский дрон сбросил взрывчатку на маршрутное такси в Шуменском микрорайоне. 

"В результате сброса взрывчатки с российского дрона на маршрутное такси в Шуменском микрорайоне погиб 50-летний мужчина. Он получил взрывную травму, несовместимую с жизнью", - написал он. 

Также, по его словам, известно, что ранения получили женщины 47, 55, 58, 51 и 30 лет. Их доставили в больницу. 

При этом ранен 21-летний мужчина, он получил травму и осколочное ранение ног. Его также госпитализировали. 

Удар по маршрутке в Херсоне

Напомним, последний раз россияне атаковали маршрутное такси в Херсоне только несколько дней назад. Тогда авто обстреляли.

По данным ОВА, в результате атаки врага ранения получили трое мужчин, их госпитализировали.

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