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Оккупанты ударили по Херсонской области, применив фосфорные снаряды: есть жертвы

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Херсонская область, Понедельник 20 февраля 2023 12:49
Оккупанты ударили по Херсонской области, применив фосфорные снаряды: есть жертвы Фото: оккупанты ударили по Херсонской области, применив фосфорные снаряды (иллюстрация / скрин видео Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Херсонской области. Враг атаковал одно из сел региона фосфорными снарядами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг" в Facebook.

"В Херсонской области, обстреливая мирные населенные пункты правобережья, враг не только не ведет прицельный огонь, а откровенно ковровыми обстрелами покрывает гражданское население", - говорится в сообщении.

Также военные зафиксировали факты применения запрещенных зажигательных и фосфорных снарядов.

Так, в результате обстрелов села Бургунка погибли трое гражданских, еще 8 человек получили ранения, в том числе трое детей, двое из которых остались сиротами.

Пострадавшие госпитализированы с многочисленными ранениями, их состояние достаточно тяжелое, но вся необходимая помощь оказывается

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты 75 раз обстреляли Херсонскую область. За сутки три человека погибли, еще восемь получили ранения.

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