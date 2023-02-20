Оккупанты ударили по Херсонской области, применив фосфорные снаряды: есть жертвы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг" в Facebook .

"В Херсонской области, обстреливая мирные населенные пункты правобережья, враг не только не ведет прицельный огонь, а откровенно ковровыми обстрелами покрывает гражданское население", - говорится в сообщении.

Также военные зафиксировали факты применения запрещенных зажигательных и фосфорных снарядов.

Так, в результате обстрелов села Бургунка погибли трое гражданских, еще 8 человек получили ранения, в том числе трое детей, двое из которых остались сиротами.

Пострадавшие госпитализированы с многочисленными ранениями, их состояние достаточно тяжелое, но вся необходимая помощь оказывается