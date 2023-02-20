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Росіяни 75 разів обстріляли Херсон та область: троє людей загинули, 8 поранені

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Херсон, Понеділок 20 лютого 2023 10:58
Росіяни 75 разів обстріляли Херсон та область: троє людей загинули, 8 поранені Фото: росіяни 75 разів обстріляли Херсон та область (t me ДСНС України)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти 75 разів обстріляли Херсонську область. За добу троє людей загинули, ще вісім отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Гатили з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Херсон армія РФ обстріляла 9 разів.

"Ворожі снаряди поцілили в житлові будинки", - додали в ОВА.

Минулої доби в Херсонській області через російську агресію 3 людини загинули, 8 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

"Серед поранених російськими обстрілами є троє дітей: хлопчики 8 та 13 років, а також 10-річна дівчинка", - зазначили в адміністрації.

Як повідомлялось, за даними на ранок понеділка, 20 лютого, російські окупанти обстріляли Куцурубську та Очаківську громади. В першій - пошкоджено будинок.

Крім цього, вранці у понеділок, 20 лютого, російські окупанти обстріляли Куп'янський район Харківської області. Є влучання в приватний будинок, під завалами може знаходитись жінка.

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Херсон Херсонська область
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