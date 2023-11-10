ua en ru
Пт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вдарили по Херсонській області: поранено трьох жінок

Херсонська область, П'ятниця 10 листопада 2023 16:24
UA EN RU
Окупанти вдарили по Херсонській області: поранено трьох жінок Ілюстративне фото: окупанти вдарили по Херсонській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські війська сьогодні, 10 листопада, обстріляли село та селище у Бериславському районі Херсонської області. Поранення отримали троє жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію в Telegram.

За даними відомства, у селі Тягинка поранення через обстріл отримала 67-річна жінка. Її госпіталізували. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

При цьому внаслідок удару по Новорайську травмовано жінок 66 та 35 років. Їх також доправили до лікарні.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно б'ють по населених пунктах Херсонської області. Вони проводять свої атаки з лівобережжя регіону, яке все ще перебуває під їхнім контролем. Для ударів ворог використовує артилерію та авіацію.

Раніше стало відомо, що окупанти сьогодні вранці вдарили по Кіндійці Херсонської області. Внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Також кілька днів тому метою ворога під час обстрілу в Херсонській області став "Пункт незламності".

За словами спікера Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, українські військові відтісняють ворога з лівобережжя Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна Росії проти України Берислав
NEWS
В ГУР підтвердили враження двох десантних кораблів у Криму та показали відео
В ГУР підтвердили враження двох десантних кораблів у Криму та показали відео
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом