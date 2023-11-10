Окупанти вдарили по Херсонській області: поранено трьох жінок

Російські війська сьогодні, 10 листопада, обстріляли село та селище у Бериславському районі Херсонської області. Поранення отримали троє жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію в Telegram .

За даними відомства, у селі Тягинка поранення через обстріл отримала 67-річна жінка. Її госпіталізували. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

При цьому внаслідок удару по Новорайську травмовано жінок 66 та 35 років. Їх також доправили до лікарні.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно б'ють по населених пунктах Херсонської області. Вони проводять свої атаки з лівобережжя регіону, яке все ще перебуває під їхнім контролем. Для ударів ворог використовує артилерію та авіацію.

Раніше стало відомо, що окупанти сьогодні вранці вдарили по Кіндійці Херсонської області. Внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Також кілька днів тому метою ворога під час обстрілу в Херсонській області став "Пункт незламності".

За словами спікера Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, українські військові відтісняють ворога з лівобережжя Херсонської області.