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Оккупанты ударили по Херсонской области: ранены три женщины

Херсонская область, Пятница 10 ноября 2023 16:24
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Оккупанты ударили по Херсонской области: ранены три женщины Иллюстративное фото: оккупанты ударили по Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские войска сегодня, 10 ноября, обстреляли село и поселок в Бериславском районе Херсонской области. Ранения получили три женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию в Telegram.

По данным ведомства, в селе Тягинка ранения из-за обстрела получила 67-летняя женщина. Ее госпитализировали. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

При этом в результате удара по Новорайску травмированы женщины 66 и 35 лет. Их также доставили в больницу.

Обстрелы Херсонской области

Напомним, российские оккупанты регулярно бьют по населенным пунктам Херсонской области. Они проводят свои атаки с левобережья региона, которое все еще находится под их контролем. Для ударов враг использует артиллерию и авиацию.

Ранее стало известно, что оккупанты сегодня утром ударили по Киндейке Херсонской области. В результате атаки погиб 69-летний мужчина.

Также несколько дней назад целью врага во время обстрела в Херсонской области стал "Пункт несокрушимости".

По словам спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, украинские военные оттесняют врага с левобережья Херсонской области.

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