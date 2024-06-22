Оккупанты ударили по Харькову: есть погибшие и раненые

Российские войска обстреляли Харьков 22 июня. Уже известно о погибших и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова, Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты нанесли удары по Харькову. Места попаданий проверяют экстренные службы", - рассказал глава ОВА. Есть жертвы и раненые Позже мэр города Игорь Терехов отметил, что оккупанты нанесли, предварительно, четыре удара по Харькову. "Известно о попадании в район плотной жилой застройки. Есть погибшие и раненые, удар пришелся по жилому дому", – отметил он.