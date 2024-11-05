Окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Харкові: є постраждалі

Обстріли Харкова

Варто зауважити, що російські удари по Харкову продовжуються фактично щодня. Ворог використовує для атак ракети та керовані авіаційні бомби.

Зокрема, минулої п'ятниці окупанти атакували місце дислокації поліції у центрі Харкова.

Тоді було відомо, що загинув полковник поліції. Також ще 40 осіб, серед яких 30 співробітників поліції, отримали поранення.

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