Оккупанты ударили по пятиэтажке в Харькове: есть пострадавший

Обстрелы Харькова

Стоит заметить, что российские удары по Харькову продолжаются фактически каждый день. Враг использует для атак ракеты и управляемые авиационные бомбы.

В частности, в прошлую пятницу оккупанты атаковали место дислокации полиции в центре Харькова.

Тогда было известно, что погиб полковник полиции. Также еще 40 человек, среди которых 30 сотрудников полиции, получили ранения.

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